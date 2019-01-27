مقتل 10 مسلحين من طالبان

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قُتل عشرة مسلحين من حركة طالبان،بينهم اثنان من القناصة الأجانب، كانا يقاتلان في صفوف الحركة، خلال اشتباك مع قوات الأمن في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء

وذكر بيان للجيش الأفغاني في بيان، إن 13 مسلحا من حركة طالبان تعرضوا أيضا لإصابات خلال الاشتباك الذي وقع في أقجه. كابول-وكالات

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قتل تسعة أشخاص، إثر انهيار سد عند منجم في البرازيل، مما تسبب في تدفق طيني ضخم ومازال حوالي 150 آخرين في عداد المفقودين، ونقلت وكالة أنباء البرازيل عن فابيو شيفارتسمان، رئيس شركة «فالي»، قوله إنه من بين 300 شخص كانوا يعملون في الموقع، تم العثور على 100 فقط سالمين. برازيليا-وكالات