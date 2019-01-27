مقتل عسكريَّيْن إيرانيين في الأحواز

المصدر: طهران - وكالات

قُتل اثنان من عناصر الأمن الإيراني أمس في ميناء الخميني في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية جنوبي إيران.

وقال مساعد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان، علي قاسم بور، في تصريح لوكالة أنباء فارس، إن دورية للأمن الداخلي في ميناء الخميني تعرضت لإطلاق النار من سلاح كلاشينكوف من قبل مجهولين.

وأضاف بور أن «الجندي المكلف محمد رضا رفيعي نسب قتل في مكان الحادث وأصيب الملازم أول صفري بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه توفي كذلك جراء إصابته البالغة».

من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية شنت حملة قمع مشينة في إقليم الأحواز خلال العام الماضي، فسحقت الاحتجاجات، واعتقلت الآلاف في حملة واسعة النطاق طالت المعارضة، وذلك بعد عام من اندلاع موجة احتجاجات ضد الفقر والفساد والاستبداد في جميع أنحاء البلاد.