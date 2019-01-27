انفجار يودي بجنديين دوليين في مالي

المصدر: باماكو - وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، في بيان، مقتل اثنين من جنود حفظ السلام التابعين لها بانفجار لغم عند مرور قافلتهم في وسط البلاد. وقال البيان إن آلية في قافلة لوجستية لبعثة الأمم المتحدة في مالي اصطدمت بلغم في محيط دوينتزا بمنطقة موبتي.

وأضافت البعثة أن اثنين من جنود حفظ السلام قُتلا وجرح عدد آخر من الجنود، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن جنسياتهم. وينتشر أكثر من 13 ألفاً من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن استولت ميليشيا متطرفة على شمال مالي في عام 2012، لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.