الصين واثقة بإبقاء النمو في «نطاق معقول» خلال 2019

المصدر: شنغهاي- رويترز

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله: إن بلاده واثقة تمام الثقة بأنها قادرة على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول، خلال عام 2019 رغم التحديات.

وقال لي خلال مناقشة مع بعض الخبراء الأجانب العاملين في الصين: إن اقتصاد بلاده يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة.

وأضاف: «نحن واثقون كل الثقة وقادرون تماماً على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019». ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6% في عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ 1990، وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية، التي تفرضها الولايات المتحدة.