السجن لـ 3 أمريكيين خططوا لتفجير مسجد

المصدر: واشنطن-وكالات

أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي، أحكاماً بالسجن لمدة 25 و26 و30 سنة، على ثلاثة رجال من البيض، بسبب مؤامرة في 2016، لتفجير مجمع سكني، ومسجد مهاجرين صوماليين.

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إريك ميلجرين، في ويتشيتا بولاية كانساس، بالسجن 25 عاماً، على كيرتس ألين وجافين رايت، وعلى باتريك شتين بالسجن 30 عاماً، بتهمة التآمر لاستخدام «سلاح دمار شامل».

وحكم القاضي أيضاً على ألين وشتين ورايت، بالسجن عشر سنوات، لتآمرهم لانتهاك الحقوق المدنية لضحاياهم. ووصف الادعاء، الرجال الثلاثة بأنهم أعضاء في جماعة يمينية مسلحة، وتمت إدانتهم في أبريل، بحسب وكالة «رويترز».

وبالإضافة إلى ذلك، حكم على رايت بالسجن عاماً، لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي.