روسيا والصين تعرقلان مسعى أمريكيا في الأمم المتحدة لتأييد جوايدو

المصدر: (رويترز)

عرقلت روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية اليوم السبت مسعى أمريكيا لاستصدار بيان في مجلس الأمن الدولي يعبر عن تأييد كامل للجمعية الوطنية الفنزويلية باعتبارها "المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا" في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة قبيل اجتماع لمجلس الأمن اليوم السبت بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد أن اعترفت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في المنطقة بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للدولة وحثت الرئيس نيكولاس مادورو على التنحي.

وتعارض روسيا مساعي الولايات المتحدة كما اتهمتها بمساندة محاولة انقلاب، مما يجعل فنزويلا في قلب نزال جيوسياسي متصاعد.