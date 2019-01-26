ترامب يعلن إنهاءً مؤقتاً للإغلاق الحكومي.. وجدار «ذكي» مع المكسيك

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، مضيفاً أنه سيوقع على مشروع قرار لإنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير المقبل.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق يضمن أمن حدود الولايات المتحدة. وقال ترامب إن الجدار على الحدود مع المكسيك لن يكون إسمنتياً بل «ذكياً». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت، أمس، أن قيادات في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي مؤقتاً.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق ضد مشروع قرار مدعوم من ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي. وقال ترامب إن هناك أزمة إنسانية على حدودنا وتحتاج منا العمل على حلها.

وأضاف ترامب، في حديث تلفزيوني إلى شعبه، إن المخدرات تقتل 78 ألف أمريكي سنوياً ومعظمها يتسرّب عبر حدودنا الجنوبية، لو بدأنا في بناء الجدار الحدودي نسبة الجرائم وكمية المخدرات ستنخفض إلى النصف.