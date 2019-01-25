سالفيني: الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة أمام المهاجرين

المصدر: روما - أ.ف.ب

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) مجدداً، أمس، أن الموانئ الإيطالية ستبقى مغلقة أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين وتقترب إحداها من صقلية.

وكتب سالفيني في تغريدة: «استفزاز آخر وشيك: بعد تمضية أيام في المياه المالطية، سفينة سي ووتش 3 الهولندية وعلى متنها 47 (مهاجراً) تتجه إلى إيطاليا».

وأضاف: «أكرر أن نهجنا لا يتغيّر ولن يتغيّر. لن ينزل أحد في إيطاليا. نحن مستعدون لإرسال أدوية وطعام وكل ما يلزم (للمهاجرين على متن السفينة)، لكنّ الموانئ الإيطالية مغلقة وستبقى كذلك».

وجاءت تصريحات زميله في الحكومة لويجي دي مايو، نائب رئيس مجلس الوزراء وزعيم حركة خمس نجوم (المناهضة للهيئات الرسمية)، في السياق نفسه، داعياً السفينة للتوجه إلى فرنسا.

فكتب على موقع «فيسبوك»، أن «سفينة منظمة سي ووتش غير الحكومية المتجهة إلى صقلية ستحظى من الحكومة الإيطالية، في حال الضرورة، بالدعم الطبي والصحي». وأضاف، «أدعوها إلى التوجه نحو مرسيليا وإنزال الأشخاص في الأراضي الفرنسية بدلاً من الانتظار من دون جدوى في المياه الإيطالية لأيام».