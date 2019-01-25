16 قتيلاً بحادث داخل منجم للذهب في غانا

لقي ستة عشر شخصاً مصرعهم في حادث وقع بموقع منجمي شمال شرقي غانا، كما أعلنت، أمس، السلطات المحلية التي قررت فتح تحقيق.

ووقع الحادث الذي لا تزال ظروفه غامضة، أول من أمس، في منجم للذهب تستثمره شركة شانكسي الصينية.

وقال باتريك أتوبرا، المدير الطبي لمستشفى بولجاتانجا الإقليمي: إن الضحايا كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير شرعية، وكانوا يعملون قرب منجم تديره شركة التعدين الصينية شانتشي في مدينة غباني.

وأضاف أتوبرا: «عندما فجر عمال شركة التعدين المتفجرات في محاولة لاستخراج الذهب، تعرض الذين كانوا ينقبون عن الذهب بطريقة غير شرعية للاختناق حتى الموت، بسبب دخان الانفجار».

وقال كريستوفر بوتبيل رئيس المقاطعة: إن «الحصيلة هي 16 قتيلاً»، موضحاً أن أحد مسؤولي الشركة قد اعتُقل. وأضاف «نستجوب الأشخاص الموجودين للحصول على معلومات».

من جهته، قال الناطق باسم شانكسي، ماكسويل ووما: إن الضحايا هم عمال مناجم غير شرعيين. وأمرت لجنة الموارد المعدنية في غانا بإغلاق المنجم على الفور في انتظار نتيجة التحقيق. وغانا ثاني أكبر منتج ومصدر للذهب في أفريقيا، وبلغت قيمة صادراتها قبل عامين 5.3 مليارات يورو، ما يساوي 42% من إجمالي الصادرات. أكراـ وكالات