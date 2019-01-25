المصدر: جاكرتا - وكالات

30

قالت السلطات الإندونيسية، أمس، إن فيضان المياه بأحد السدود تسبب في مقتل 30 شخصاً على الأقل، وأجبر الآلاف على الفرار من قراهم. وهناك 25 شخصاً مفقوداً. وأقامت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا ملاجئ مؤقتة ومطابخ ميدانية من أجل السكان الفارين من المياه التي وصل ارتفاعها إلى متر، والتي غمرت تجمعات سكنية على جانبي النهر في إقليم جنوب سولاويسي، بما في ذلك العاصمة ماكاسار، يومي الأربعاء والخميس.

وقال مسؤول في الوكالة يدعى هسريادي: «حتى الآن وجدنا 30 شخصاً إما غرقوا أو حاصرتهم انهيارات أرضية سببتها أمطار غزيرة وعندما بدأ فيضان سد بيلي بيلي». وأفادت وسائل إعلام، بأن طريقاً سريعاً رئيسياً قطع، مما دفع السلطات لتوصيل المساعدات باستخدام طائرة هليكوبتر.

2018

أعلن مركز «جاين» الدولي لتحليل الأعمال الإرهابية، أن عدد قتلى الإرهاب بلغ العام 2018 أدنى مستوياته منذ 2009 خصوصاً بسبب تراجع العنف المرتبط بتنظيم داعش.

وقال ماثيو هنمان مدير مركز الأبحاث في بيان: «خلال 2018 سجل المركز في العالم 15321 هجوماً نفذته مجموعات مسلحة غير حكومية أوقعت 13483 قتيلاً».

وهذا العدد هو الأدنى الذي يسجله المركز منذ بدء جمع هذه الأرقام العام 2009. وعدد الاعتداءات الذي تراجع بـ33,1% خلال عام هو الأدنى منذ 2011.

والعنصر الأول لشرح ذلك هو خسارة تنظيم داعش في العراق وسوريا لأراضٍ واسعة حتى 2017 «ما حد كثيراً من قدرة المجموعة على التحرك» بحسب المركز. لندن - وكالات