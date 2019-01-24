الإرياني: استهداف مطاحن البحر الأحمر انقلاب على اتفاق السويد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني على حسابه في موقع "تويتر" إن المليشيا الحوثية الإيرانية استهدفت مطاحن البحر الأحمر وصوامع الغلال في مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق كبير في أحد الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 مليون شخص ولمدة ثلاثة اشهر، فيما تحاول وقوات الجيش بدعم من التحالف تحاول إخماد الحريق.

وأدان الإرياني بشدة هذا التصعيد الخطير من قبل المليشيا الحوثية والذي جاء بعد يوم واحد من مغادرة المبعوث الدولي ورئيس فريق الرقابة الأممية صنعاء، ما يؤكد انقلابها الكامل على اتفاق السويد ومخرجاته ومضيها في تحدي الإرادة الدولية وجر الأوضاع نحو التصعيد دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية.

وأشار الإرياني إلى أن استهداف المليشيا الحوثية لمطاحن البحر الأحمر يهدف لمنع زيارة كانت مقرره غداً لهيئة الأمم المتحدة للموقع، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي بعد تعنت وفدهم في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.