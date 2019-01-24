كيم مرتاح جدّاً لتلقيه رسالة من ترامب

المصدر: أ ف ب

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "ارتياحه الكبير" بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس، مع اقتراب عقد قمة جديدة بينهما أواخر فبراير.

وبدأ كيم "تحضيرات تقنية جيدة" لهذا اللقاء بحسب الوكالة وذلك في أول تعليق على المباحثات المقررة الشهر القادم.

وسلمت الرسالة لكيم من عضده الأيمن ونائب الرئيس كيم يونغ شول، الذي كان التقى ترامب في البيت الابيض الاسبوع الماضي في وقت تسعى فيه الدولتان الى التوصل الى اتفاق نزع السلاح النووي من شأنه انهاء عقود من العداء.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم "أثنى على الرئيس ترامب لإظهاره اهتماماً كبيراً بالقمة الثانية" المزمع عقدها بينهما.

وكان كيم وترامب التقيا للمرة الاولى في يونيو 2018 في سنغافورة. ووقعا حينها وثيقة صيغت بشكل عام يتعهد فيها كيم بالعمل على "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".