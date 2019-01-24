الإمارات: إيران القاسم المشترك في توترات المنطقة

المصدر: نيويورك ــ وام

دعت الإمارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط بشكل جاد على إيران، لحملها على وقف تدخلاتها التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والكف عن دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية والطائفية في الدول العربية.

وأشار سعود حمد الشامسي، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال البيان الذي أدلى به أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى أن إيران باتت تشكل القاسم المشترك بين الصراع في سوريا واليمن، وتتسبب في خلق المزيد من التهديدات والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن أبرز مثال على ذلك الدعم المستمر الذي تقدمه إيران للميليشيات الحوثية في اليمن، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه المسألة.

وأعلن عزم الإمارات مواصلة جهودها ضمن التحالف لإعادة الأمن والاستقرار لليمن.

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