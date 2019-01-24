السجن 6 سنوات لزوج ناشطة إيرانية مسجونة

المصدر: طهران - أ.ف.ب

حكمت محكمة إيرانية، أمس، على زوج ناشطة معروفة في حقوق الإنسان مسجونة في طهران، بالسجن ست سنوات بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي»، بحسب محاميه ووكالة الأنباء الطلابية (إيسنا).

وقال المحامي محمد مغيمي: «حكم على رضا خندان بالسجن خمس سنوات للتآمر ضد الأمن القومي وسنة للدعاية ضد النظام»، وهو زوج المحامية الإيرانية نسرين ستوده. وأضاف: «كما منع من مغادرة إيران لعامين وممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانضمام إلى حزب سياسي».

وأصدرت المحكمة الثورية في طهران هذا الحكم وحكماً مماثلاً على الناشط الحقوقي فرهد ميسمي بالتهم نفسها بحسب (إيسنا).