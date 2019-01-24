8 قتلى جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

أعلن مسؤول في إندونيسيا، أمس، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وبقي آخرون في عداد المفقودين جراء انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم سولاويزي الجنوبية.

وأفاد رئيس منطقة جوا، عدنان بوريشتا إحسان، بأن الانهيارات الأرضية والفيضانات في المنطقة جاءت بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في ارتفاع مستويات المياه في أحد السدود. وصرح إحسان بأن «الطقس القاسي خلال اليومين الماضيين تسبب في إحداث خراب في عدة مناطق فرعية».

كما قال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، إن الفيضانات اجتاحت أيضاً ثماني مناطق أخرى من بينها ماكاسار عاصمة إقليم سولاويزي الجنوبي.