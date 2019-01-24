أفغانستان تعلن مقتل قيادي بطالبان دبر هجوم «ورداك»

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أعلنت أجهزة الاستخبارات الأفغانية، أمس، أن قيادياً في طالبان كان وراء هجوم على إحدى قواعدها، الاثنين الماضي، ما أسفر عن 65 قتيلاً، قتل خلال عملية قصف، لكن المتمردين نفوا ذلك.

وأكدت أجهزة الاستخبارات الأفغانية في بيان أن «القائد نعمان، العقل المخطط لهجوم ورداك الانتحاري، قتل مع سبعة إرهابيين آخرين في قصف جوي لمدينة ميدان شهر».

وذكر عدد من المصادر أن انفجار آلية مفخخة والهجوم الذي شنه بعد ذلك ثلاثة رجال مسلحين، أديا إلى مقتل 65 شخصاً على الأقل معظمهم من المجندين قيد التدريب، في قاعدة لأجهزة الاستخبارات الأفغانية في كبرى مدن ولاية ورداك التي تبعد 50 كيلومتراً جنوب كابول.

من جهتها، قدمت أجهزة الاستخبارات الأفغانية حصيلة بلغت 36 قتيلاً و58 جريحاً، وتحدث بعض وسائل الإعلام عن أكثر من 100 قتيل.

إلا أن حركة طالبان نفت، أمس، مقتل أحد قادتها في عملية قصف، واصفة هذه المعلومات بأنها «دعائية».