السفير الروماني في الإمارات: ترؤّس بلادي الاتحاد الأوروبي سيساهم في تعزيز الأمن

قال الدكتور أدريان ماشيلارو، السفير الروماني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده تسلّمت رئاسة الاتحاد الأوروبي يوم 16 يناير الجاري.

وذكر في بيان صحافي، أمس، أن أهم الأهداف التي تسعى رومانيا إلى تحقيقها خلال فترة ترأسها لمجلس الاتحاد الأوروبي، أنها ستساهم في صياغة مستقبل المجلس، لاسيما إبان انتقالها إلى دورة تشريعية جديدة عقب الانتخابات التي سيتم عقدها في مايو المقبل، والانسحاب الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل الاتحاد مرحلة جديدة.

وأكد أهمية التناغم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين دول العالم، والذي يعد شعار رومانيا وأهم أهدافها خلال فترة رئاستها. وقد تم اختيار هذا المفهوم بالتحديد كونه يتماشى مع التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وقال السفير الروماني لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بهذه المناسبة: «تلتزم الرئاسة الرومانية بضرورة توافق سياسات الاتحاد الأوروبي مع مبدأ التناغم والتلاحم ما بين الدول الأعضاء والأقاليم والمواطنين. ومن هذا المنطلق، تهدف رومانيا إلى تحقيق نتائج ملموسة، ومضاعفة المنافع التي يمكن أن يجلبها الاتحاد القوي والمتماسك لكافة المواطنين».

وذكرت الوثيقة الرسمية التي قدمها السفير الروماني إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جدول أعمال الرئاسة الرومانية ينقسم إلى أربعة محاور رئيسية، وهي التقدم الاجتماعي، والأمن، والاستراتيجية العالمية، والقيم المشتركة.

وقد تم تحديد الأهداف التي تساهم في تقليص الفجوة التنموية، وتعزيز التحول الرقمي والريادة، والحد من التحديات الأمنية، وتنفيذ التزامات الاتحاد الأوروبية العالمية، ووقف التمييز، وتشجيع تكافؤ الفرص، والمساواة في التعامل ما بين الرجال والنساء.

ولضمان تحقيق أهداف فترتها الرئاسية، كشفت رومانيا عن جدول أعمالها المدروس، والذي يتألف من أكثر من 1700 اجتماع تقني و40 اجتماعاً لمجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف المنظمة قمة القادة في سيبيو في 9 مايو 2019، حيث تم تنظيم أكثر من 288 اجتماعاً ومؤتمراً ومناسبةً في رومانيا.

واختتم ماشيلارو حديثه بالقول: «إن رومانيا سوف تسعى إلى المساهمة في عملية البناء الأوروبية على أساس تعزيز التناغم والوحدة الأوروبية. كما تعد الأشهر الستة المقبلة فرصة كبيرة بالنسبة لرومانيا للاقتراب من مواطني المسرح العالمي، مقدمةً لهم دولةً أوروبية مخلصة لتقاليدها الثقافية والروحية إلى أبعد الحدود».أبوظبي- البيان