رئيس البرلمان في فنزويلا يعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد

المصدر: وكالات

أعلن خوان جويدو، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، والتي تهيمن عليها المعارضة، اليوم الأربعاء، تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وذكر مصدران مطلعان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد في وقت قريب ربما اليوم الأربعاء.

وأبلغ المصدران رويترز بأنه في ظل احتجاجات الشوارع في فنزويلا، تستعد إدارة ترامب لإعلان دعمها الرسمي لجوايدو، رئيس الكونجرس الذي تقوده المعارضة.

وأدى جوايدو قسما أعلن فيه نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد اليوم فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.