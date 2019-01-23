ترامب للناطقة باسمه: لا تعطي أهمية للقاءات مع الصحافيين

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية، أمس، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني، أن الرئيس دونالد ترامب ما زال يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس أواخر الشهر الجاري طبقاً لما هو مقرر.

وقال المسؤول، الذي طلب ألّا ينشر اسمه، إن البيت الأبيض بعث بطلب إلى المسؤول عن النظام في مجلس النواب، لإجراء «استعراض» خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير.

وفي وقت سابق، أذاعت قناة فوكس نيوز التلفزيونية نبأ تقديم الطلب.

في سياق آخر، قال ترامب إنه أبلغ الناطقة الرئيسة باسمه سارة ساندرز أن لا تعطي أهمية للمؤتمرات الصحافية الرسمية في البيت الأبيض، لأن الصحافيين لا يوفرون لها تغطية منصفة.

وقال ترامب: «إن السبب في أن سارة ساندرز لم تعد تقف على المنبر هو أن الصحافة تغطيها بشكل وقح وغير دقيق، ولا سيما بعض وسائل الإعلام». وأضاف: «قلت لها ألا تهتم، والرسالة تصل على أي حال! معظمهم لن يوفروا لنا تغطية منصفة، ثم من هنا جاءت عبارة أخبار كاذبة!».

من جهة ثانية، استقال ويس ميتشل، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، من منصبه، حسبما أفاد خطاب الاستقالة الذي يحمل تاريخ الرابع من يناير، مبررا ذلك بأنه أنجز المهام التي حددها لنفسه خلال توليه المنصب.