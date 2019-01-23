هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد محاولة خطفها

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت أكبر هيئة تحقيقات في روسيا أنه تم اعتقال راكب روسي، أمس، لمحاولته اختطاف طائرة كانت في طريقها إلى موسكو.

وقالت لجنة التحقيق، في بيان، إن الطائرة كانت في طريقها من مدينة سورجوت غربي سيبيريا إلى العاصمة الروسية، عندما حاول الرجل الذي بدا أنه كان مخموراً اقتحام قمرة القيادة.

وأضاف البيان أن الرجل الذي «هدد باستخدام سلاح» طالب بأن تغير الطائرة وجهتها. وتسبب الحادث في قيام طاقم الطائرة بهبوط اضطراري في مطار بمدينة خانتي-مانسيسك، على مسافة نحو 300 كيلومتر غرب سورجوت.

وأفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن الراكب الذي تم تحديد هويته، وهو رجل روسي (41 عاماً)، طلب أن تتوجه الطائرة إلى أفغانستان. وقال التقرير إن الرحلة كانت تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت». وأكدت الشركة «عدم تعرض أي من الركاب أو الطاقم لأذى»، وأنها أرسلت طائرة لنقل الركاب إلى موسكو.

ونشرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية فيديو صوّره أحد الركاب على ما يبدو، يُظهر الرجل أثناء اعتقاله من جانب رجال مسلحين ملثمين داخل الطائرة. في سياق آخر، قُتل اثنان من أفراد طاقم مقاتلة روسية وأصيب طياران حين تحطمت المقاتلة خلال طلعة تدريبية شمال غربي البلاد، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، بعد أيام قليلة من تصادم دام بين طائرتين.

وقالت الوزارة إن «طائرة من طراز تو-22 ام3 هبطت بصعوبة بعد طلعة تدريبية بسبب تساقط الثلوج»، فتحطمت لدى الهبوط على ما نقلت عنها وكالة تاس للأنباء. وتابعت: «تم نقل طيارين اثنين لمرفق طبي، ولقي اثنان من أفراد الطاقم مصرعهما»، إثر الحادث الذي وقع في منطقة مورمانسك شمال غربي البلاد.