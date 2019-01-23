تيموشنكو تترشح لرئاسة أوكرانيا

أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو، أمس، ترشحها رسمياً للانتخابات الرئاسية، في حين تؤكد آخر استطلاعات الرأي تقدمها بمواجهة الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو.

وتيموشنكو شخصية سياسية مهمة في الساحة السياسية الأوكرانية في العقدين الأخيرين، وباتت معروفة دولياً لدورها في الثورة البرتقالية عام 2004. وأعلنت خلال لقاء لحزبها «باتكيفشتشينا» (الوطن) «سأترشح للرئاسة»، لتحظى بهتافات تأييد من الحضور.

وتثير السياسية البالغة من العمر 58 عاماً انقسامات في السياسة الأوكرانية، وأقرت خلال إعلان ترشحها أنها ارتكبت «أخطاء» أوصلتها إلى رئاسة الوزراء مرتين، كما دخلت السجن أيضاً.

وقالت أمام الحشد الذي لوح بالأعلام الأوكرانية «ربما أرتكب خطأ أحياناً، لكنني أكون صادقة». كييف - أ.ف.ب