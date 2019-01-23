واشنطن: إيران تهديد حقيقي للشرق الأوسط

المصدر: واشنطن، دافوس - وكالات

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، من خطر إيران على الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تمثل تهديداً حقيقياً في اليمن وسوريا ولبنان، وتسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله، مؤكداً ضرورة إنشاء تحالفات جديدة لضمان استقرار المنطقة.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها عبر الفيديو على المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإن إيران تؤدي دوراً سيئاً في المنطقة، وتسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله وسيادته».

وأضاف: «نحتاج إلى بناء تحالفات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، فالتهديد من إيران أمر حقيقي للغاية، وتجده في اليمن وسوريا والتحديات التي يفرضها حزب الله اللبناني».

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على الحاجة «إلى تحالفات مع بعض الدول من أجل ضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط، ونعمل على تحالف يمكّن الدول في الشرق الأوسط من أن تدافع عن نفسها مجتمعةً مع الولايات المتحدة».

وأضاف: «أخذنا وعوداً من جميع حلفائنا في المنطقة، وهذا يعتبر عنصراً مهماً في معالجة المشكلات في المنطقة». وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن أمله بتحقيق تقدّم في ملف الأزمة اليمنية.

وأفاد بأن هناك «طرقاً» لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف الحوار، وجهوداً لاستئناف المفاوضات بينهما.