سيدة عمرها 165 عاماً مسجلة في كشوف الناخبين

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

حذّر حزب المعارضة الرئيس في تركيا، أمس، من حدوث تلاعب في سجلات الناخبين، من أجل حشد الأصوات لمصلحة الحزب الحاكم قبل الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل.

وقال أوزجور أوزيل، من حزب الشعب الجمهوري، إن هناك زيادة غير عادية في عدد الناخبين في بعض المحافظات مقارنة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في يونيو.

وتابع أوزيل أن المخالفات المزعومة، ومن بينها عدد غير واقعي للناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، فوق سن الـ100 يهدد بـ«إثارة الشكوك» في الانتخابات المقررة في 31 مارس.

ووفقاً لصحيفة «حريت» اليومية، قال حزب الشعب الجمهوري، بشكل منفصل الأسبوع الماضي، إن عدد الناخبين ارتفع بنسبة 95.7 في المئة في دائرة واحدة في محافظة جانقري بالأناضول.

وذكر الحزب أن سيدة عمرها 165 عاماً، وُلدت أثناء حكم الدولة العثمانية، كانت من بين المسجلين في كشوف الناخبين.

ونفت سلطات الانتخاب التركية، أمس، مزاعم التلاعب في سجلات الناخبين، لكنها أكدت أنها اكتشفت أن سبعة فقط من بين 6 آلاف ناخب مسجل فوق عمر 100 عام، هم الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وقام المجلس الأعلى للانتخابات حتى الآن بإلغاء تسجيل 56495 ناخباً بسبب الإدخال الوهمي مقارنة بـ736 ناخباً في انتخابات يونيو، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي جوفين.