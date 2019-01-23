ماليزيا تشهد غداً اختيار ملكها الـ16

المصدر: كوالالمبور - وكالات

تشهد ماليزيا غداً انتخاب ملك جديد للبلاد، بعد تنازل الملك محمد الخامس عن العرش بشكل غير مسبوق، لتدخل البلاد في حالة من الغموض بشأن من يخلفه، وسط تباين حظوظ المرشحين التسعة.

ويتم اختيار ملوك ماليزيا على أساس التناوب من بين حكام الولايات الـ9 لولاية تستمر 5 أعوام.

وحسب نظام التناوب، فإن الملك التالي في الترتيب هو سلطان باهانج، أحمد شاه البالغ من العمر 88 عاماً، ولكن حالته الصحية، وانتخابه المتأخر حاكماً لولاية باهانج في 15 من الشهر الحالي، أثارا تساؤلات عمّن يجب أن يجلس على العرش، لكن القرار النهائي سيصدر خلال اجتماع مجلس الحكام غداً.

وقال حامل الأختام الملكية، سيد دانيال سيد أحمد، في بيان، إن «الحكام حددوا يوم 24 يناير لعقد مؤتمر خاص للحكام، بهدف انتخاب الملك السادس عشر ونائبه».

وأضاف البيان أن حفل تنصيب الملك الجديد ونائبه سوف يقام في 31 من يناير الحالي. يشار إلى أن منصب الملك في ماليزيا شرفي إلى حد كبير، إذ تقع معظم صلاحيات الحكم في يد رئيس الوزراء والحكومة.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن الحكومة لن تتدخل في هذا الشأن، وذلك في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية الوطنية «برناما».

وتنازل محمد الخامس، سلطان كلنتان، عن منصب الملك الـ15 لماليزيا، بعد أن بقي على العرش عامين فقط، قبل انتهاء ولايته بـ3 أعوام، من دون الإعلان عن سبب للتنازل.