سجن صحفية تركية

أصدرت محكمة تركية، أمس، حكماً بالسجن لمدة 6 أعوام بحق الصحفية البارزة نازلي إليجاك، بتهمة «إفشاء معلومات سرية تخص أمن الدولة»، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

واتهمت المحكمة بمدينة إسطنبول إليجاك باستخدام معلومات من وثيقة سرية من هيئة الأركان العامة للجيش في مقالاتها. وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 5 سنوات و10 شهور، وفقاً للوكالة.

واعتقلت السلطات إليجاك بعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب عام 2016. وصدر بحقها حكم بالسجن مدى الحياة في فبراير 2018 في محاكمة منفصلة لعلاقتها المزعومة برجل الدين التركي المقيم في أمريكا فتح الله جولن.

وكتبت إليجاك المقال بشأن الأركان العامة عام 2015 لصحيفة مرتبطة بحركة جولن، وفقاً لصحيفة «حريت» اليومية.