روسيا.. ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع في سفينتين قرب القرم إلى 14

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ الروسية قوله إن عدد القتلى جراء حريق اندلع في سفينتين بمضيق كيرتش قرب القرم ارتفع إلى 14.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن العثور على عشرة قتلى من البحارة بعد أن شبت النيران في السفينتين اللتين ترفعان علم تنزانيا وكانتا تقلان طاقمين من 31 فردا في المُجمل.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أبلغت رويترز أمس الإثنين (21 يناير) بأنه جرى العثور على عشرة بحارة متوفين فيما تم إنقاذ 14 بعد اندلاع النار في سفينتين بمضيق كيرتش قرب القرم.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن أفراد الطاقم كانوا يقفزون في البجر فرارا من ألسنة اللهب.