ميركل تعرب عن نيتها تشكيل جيش أوروبي موحد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رغبتها في تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا، والمشاركة معها في تشكيل جيش أوروبي، وتنسيق السياسيات الخارجية.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب اجتماعهما لتوقيع معاهدة صداقة جديدة بين البلدين "نريد سويا مع فرنسا والمشاركة في تشكيل جيش أوروبي، ويجب أن ننسق سياسيتنا الخارجية"​​​.

وأضافت "نريد تعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وتصدير الأسلحة سويا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي ماكرون "في الوقت الذي تجتاح الحركات القومية أوروبا وفي الوقت الذي نعيش بريكست صعب، يجب على فرنسا وألمانيا أن تؤكدا على وجهتهما واتحادهما.