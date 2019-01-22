فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريحات نائب رئيس وزرائها بشأن أفريقيا

المصدر: (رويترز)

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين سفيرة إيطاليا بعد تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو اتهمت باريس بتأصيل الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "بعد أحدث التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة... هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية".

وأضاف المصدر أن كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو استدعى السفيرة تيريزا كاستالدو بعد ظهر الاثنين.

ورفض دي مايو التراجع عن موقفه وقال للصحفيين مساءالاثنين إن فرنسا تتلاعب باقتصادات 14 دولة أفريقية تستخدم عملة الفرنك الأفريقي وهي عملة تعود لعهد الاستعمار تضمنها الخزانة الفرنسية.

وقال دي مايو "فرنسا واحدة من تلك الدول التي تتسبب، بطباعتها لنقود 14 دولة أفريقية، في منع التنمية الاقتصادية في هذه الدول كما تساهم في واقع مغادرة اللاجئين ثم موتهم في البحر أو وصولهم إلى سواحلنا".