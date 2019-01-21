الحكومة الألمانية تفرض عقوبات جديدة على إيران

المصدر: أ ف ب

أعلنت ألمانيا "الاثنين" منع شركة "ماهان اير" الإيرانية من الهبوط في مطاراتها، في تصعيد للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على خلفية اتهام طهران باستهداف معارضين على أراضٍ أوروبية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر للصحافيين في مؤتمر صحافي في برلين إنّ الخطوة كانت ضرورية لحماية "المصالح المتصلة بسياسة "ألمانيا" الخارجية والأمنية".

وذكرت متحدثة باسم وزارة النقل الألمانية أنّ مكتب الطيران الفدرالي أرسل مذكرة إلى الشركة الإيرانية ومقرها طهران "يأمر فيها بالتعليق الفوري للترخيص الممنوح لها لتشغيل رحلات تجارية من ألمانيا واليها".

وتشغل ماهان اير، وهي ثاني أكبر شركة طيران في إيران، أربع رحلات بين طهران ومدينتي دوسلدورف وميونيخ الألمانيتين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضين للنظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية.

وتشمل العقوبات تجميد اموال وأصول أخرى لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها دون أن تستهدف أي شركات، وفق ما أفاد مسؤولون.

وادرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة "ماهان اير" على لائحة العقوبات في العام 2011، بعد ان اتهمتها واشنطن بتقديم دعم مادي وتقني لفيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني.

وهدّدت الوزارة الأميركية بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تقدم خدمات للشركة الإيرانية او تسمح لها بالهبوط في مطاراتها.