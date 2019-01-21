السلطات الفرنسية تطلب إلغاء ترخيص مكتب الجزيرة

المصدر: Ⅶ باريس - مريم بومديان

أدان تقرير صادر عن «مجلس السمعي بصري» المعني بمتابعة وسائل الإعلام في فرنسا، الممارسات غير المهنية لمكتب قناة «الجزيرة» القطرية في باريس، مؤكداً في تقريره المكون من 27 صفحة والموجه إلى النيابة العامة بعد الإدلاء بالرأي، أن القناة القطرية في باريس فبركت عن عمد أخباراً وتحقيقات من شأنها الإضرار بالأمن القومي في البلاد وإثارة الفزع بين المواطنين الفرنسيين، واختلاق وقائع وأحداث وشهادات لا علاقة لها بأرض الواقع بهدف إثارة الرأي العام بشكل سلبي، وأبرز القضايا المفبركة الحوار الذي أجري مع قائد منظمة «جينيرال سبيريت» وأذيع على قناة «الجزيرة إنجليزي» أول ديسمبر الماضي، كذلك الحوار التلفزيوني الذي أجري مع قائد فريق المرتزقة «بول باريل» والذي أذيع شهر ديسمبر الماضي على قناة «الجزيرة عربي» ضمن برنامج «ما خفي أعظم»، وطالب مجلس «السمعي بصري» في نهاية تقريره بسحب ترخيص مزاولة المهنة وبطاقات الاعتماد الصحافي من مكتب قناة «الجزيرة» في باريس.

تحريف متعمد

وقال تيري فلوران، مدير الاتصال بمجلس السمعي بصري بباريس لـ«البيان»، إن النيابة العامة طالبت «مجلس السمعي بصري» المعني بمراقبة وتحليل المحتوى الإعلامي بفحص شكوى مقدمة من عمدة مدينة ليل، مارتين أوبري، – شمال فرنسا - يوم 15 ديسمبر الماضي، تفيد بأن برنامج وثائقي يحمل اسم «جيل الكراهية» أذيع على قناة الجزيرة الإنجليزية على ثلاث حلقات في الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر الماضي، حمل عبارات عنصرية وتهديدات بتنفيذ أعمال فاشية وعنصرية ضد المسلمين من جانب جماعة يمينية متطرفة تحمل اسم «جينيرال سبيريت» تتخذ من «حانة يتاديل» في مدينة ليل مقراً لها، ويدير هذه الحانة منظمة متطرفة تحمل اسم «القلعة».

وطالب عمدة مدينة ليل بالتحقيق حول الأفكار المتطرفة التي وردت في شهادة أعضاء المنظمة للبرنامج، بالبحث والتحري وسؤال أعضاء المنظمة اليمينية المتطرفة أقروا أمام النيابة أن تصريحاتهم تم تحريفها بشكل كبير خلال الترجمة من الإنجليزية إلى الفرنسية مع حجب الشهادة الحقيقية باللغة الفرنسية أثناء إذاعة البرنامج، واكدوا أنهم لم يهددوا بقتل المسلمين، وان هذا الكلام تم تحريفه بالكامل، مع مطالبة النيابة بمراجعة أصل الحوار باللغة الفرنسية.

بمراجعة النص الحقيقي بمعرفة «مجلس السمعي بصري» المعني بالرقابة على وسائل الإعلام في فرنسا ومراجعة المحتوى الإعلامي تبين تعمد قناة «الجزيرة» فبركة تصريحات مجموعة الشباب المنخرطين في المنظمة اليمينية المتطرفة في إطار إعداد فيلم وثائقي بعنوان «جيل الكراهية» أذيع على قناة الجزيرة الإنجليزية على ثلاث حلقات، كما اختلقت وقائع ونظم فعاليات مفتعلة، وتم إحالة التقرير يوم الجمعة الماضي إلى النيابة العامة لسؤال مكتب الجزيرة في باريس والمتعاونين معهم فيما هو منسوب إليهم.

اختلاق أحداث

وأشار فرانك تريزيغيه، عضو منظمة «جينيرال سبيريت»، إلى أن مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية قام بدس صحافي بين أعضاء تنظيم «جينيرال سبيريت» الذي يتخذ من حانة «سيتاديل» في ليل، مقراً له، وقام هذا الصحافي باختلاق حوارات مع رئيس المجموعة «أوريليان فيرهاسل» وعضوين آخرين هما «بيار لارتي، وفريدريك شاتيون» وأخذ إجاباتهم وقصها بطريقة متعمدة مع حذف حديثة الأصلي أو سؤاله ليبدو الحوار وكأن التنظيم «السلمي» يخطط لتنفيذ عمليات عنف ضد المسلمين والعرب المهاجرين، مؤكداً" كلامنا بالكامل تم تحريفه في الترجمة، والنص الأصلي الذي بحوذة النيابة العامة باللغة الفرنسية».