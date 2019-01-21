تظاهرة في موسكو رفضاً للتنازل عن جزر الكوريل

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

تظاهر مئات من الروس، أمس، ضد احتمال التنازل لليابان عن جزر الكوريل الاستراتيجية الأربع، وذلك قبل يومين من قمة مهمة بين البلدين.

وتجمع ما بين 300 و500 شخص في ساحة سوفوخوفسكايا قرب وسط موسكو في تظاهرة نظمت بدعوة من الأحزاب القومية وأقصى اليسار. ويعارض المحتجون إعادة روسيا أياً من الجزر الأربع لليابان التي كان ضمها الاتحاد السوفياتي إثر الحرب العالمية الثانية.

وتمنع قضية جزر الكوريل البركانية، التي تسمى في اليابان جزر الشمال، حتى الآن البلدين من توقيع معاهدة سلام وتعرقل تقاربهما الاقتصادي. وتعتبر طوكيو رسمياً الجزر الأربع جزءاً من أراضيها.

ويفترض أن يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي هذه القضية الخلافية، غداً (الثلاثاء) في موسكو. ويرغب البلدان رسمياً في إبرام سريع لمعاهدة سلام، لكن تصاعدت الحرب الكلامية بينهما في الأسابيع الأخيرة.

وتحدّث آبي في كلمة لمناسبة العام الجديد عن ضرورة مساعدة السكان الروس في جزر الكوريل الجنوبية «على تفهم وقبول واقع أن السيادة على أراضيهم ستتغير».

وتشدد روسيا من جهتها على أن على اليابان أولاً أن تقبل بنتائج الحرب العالمية الثانية بما فيها سيادة روسيا على هذه الجزر، لكن المتظاهرين يشككون في صدق السلطات الروسية في موقفها.

ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها «الكوريل أرض روسية»، و«تسليم الكوريل خيانة عظمى».

وقال السياسي اليساري سيرغي أودالتسوف بعد التظاهرة في تغريدة: «الناس يطلبون وقف المفاوضات في الكواليس مع اليابان».