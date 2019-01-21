الادعاء التركي يطلب المؤبّد لموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

طلب مدعٍ عام تركي عقوبة السجن المؤبّد بحق موظف تركي في القنصلية الأمريكية في إسطنبول يتهمه بالتجسس، بحسب ما أفادت الصحافة التركية، أمس، علماً بأن توقيفه أثار توتراً في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأفادت صحيفة «حرييت» الموالية للحكومة وقناة «تي آر تي» الرسمية، بأن المدعي يتهمّ الموظف القنصلي متين توبوز بجمع معلومات «لأغراض تجسس سياسي أو عسكري»، وبأنه «حاول الانقلاب على الجمهورية».

وفي القرار الاتهامي الذي أعدّه وسيُرسل إلى المحكمة في الأيام المقبلة، يطلب مدعي عام إسطنبول الحكم على متين توبوز بالسجن المؤبد، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأوقف توبوز ثمّ سُجن في أكتوبر 2017 وتشتبه السلطات التركية بأنه على صلة بالداعية فتح الله غولن، العدو اللدود لرجب طيب أردوغان الذي تتهمه أنقرة بأنه خطط لمحاولة الانقلاب في العام 2016.