مقتل 8 من قوات حفظ السلام في مالي

المصدر: باماكو - وكالات

وقع هجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام الأممية في شمالي مالي ما أسفر عن مقتل ثمانية أفراد على الأقل من القوات الأممية وإصابة آخرين.

وأعلنت بعثة «مينوسما» الأممية، أمس، أن مقاتلين متشددين محتملين استخدموا عدة سيارات مزودة بأسلحة في «الهجوم المتعدد» الذي وقع في مدينة أجلهوك شمال شرقي مالي. وغالباً ما يستخدم متطرفون في منطقة الساحل الأفريقي أسلحة آلية على متن سيارات نقل.

وحسب تصريحات مسؤول رفيع المستوى في «مينوسما»، فإنه من المفترض أن جميع الجنود ضحايا هذا الهجوم ينحدرون من تشاد.

وأوضحت قوات مينوسما أن القوات الأممية قتلت العديد من المهاجمين دون أن تذكر عدداً محدداً.