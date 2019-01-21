عشرات الآلاف يحتجون في اليونان على «اسم مقدونيا»

المصدر: أثينا - أ.ف.ب

اندلعت صدامات خلال تظاهرة في أثينا ضمّت بين ستين ومئة ألف شخص للاحتجاج على الاتفاق حول الاسم الجديد لمقدونيا الذي يفترض أن يصادق عليه البرلمان اليوناني قريباً.

ووقعت الصدامات بين قوات الأمن ونحو ثلاثين شاباً ملثمين نجحوا في التسلل إلى التظاهرة وإلقاء مقذوفات لمحاولة اقتحام سور البرلمان.

وردّت قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تفرّق العديد من المتظاهرين الذين أزعجهم الدخان.

وأحصت الشرطة نحو ستين ألف متظاهر في بداية التظاهرة، بينما تحدث المنظمون عن مئة ألف متظاهر.

وقالت كريستينا غيروديموم المشاركة في التظاهرة: «ليس هناك سوى مقدونيا واحدة، هي مقدونيا اليونانية، وفقط!». وأضافت أن «هذه الحكومة هي حكومة خونة».