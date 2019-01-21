ترامب: تم تحديد مكان انعقاد القمة الثانية مع كيم

المصدر: يونهاب

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن مكان انعقاد لقاء القمة الثاني له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تم تحديده وأنه سيتم الإعلان عنه قريبًا.

ومن المخطط انعقاد القمة المرتقبة في نهاية شهر فبراير المقبل.

وجاء هذا القرار بعد مقابلة ترامب لمسؤول كوري شمالي كبير بالبيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وصرح الرئيس الأمريكي للصحفيين بالبيت الأبيض: "جرى الاجتماع مع الجانب الكوري أمس بشكل جيد. لقد كان الاجتماع أكثر من رائع".

وأضاف: "لقد دام الاجتماع قرابة الساعتين، واتفقنا على عقد اللقاء التالي في وقت ما، ربما في نهاية شهر فبراير المقبل. قمنا بتحديد البلد (التي سيعقد فيه اجتماع القمة) وسنعلن عنها فيما بعد".

يذكر أن "كيم يونغ تشول"، المساعد الشخصي للزعيم "كيم"، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الماضي لمحاولة إنهاء الاتفاق على تفاصيل القمة الثانية.

وقد أسفرت القمة الأولى التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي بسنغافورة عن اتفاق الجانبين على العمل من أجل إتمام نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية في مقابل منح الشمال ضمانات أمنية.

بيد أن المفاوضات الخاصة بتطبيق الاتفاقية وصلت إلى طريق مسدود نظرًا لإصرار كوريا الشمالية على تخفيف العقوبات المفروضة عليها ومطالبتها بتنازلات أخرى من الجانب الأمريكي مقابل ما أقدمت عليه بالفعل من خطوات في تفكيك برنامجها للأسلحة النووية.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة إنه سيستمر فرض العقوبات على الشمال "إلى أن يتم التحقق الكامل من نزع السلاح النووي".

وقد ورد أن فيتنام تعد المرشح الأقوى لاستضافة القمة المرتقبة، علمًا بأن كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة لديها سفارة هناك.

وبهذا الشأن، قال الرئيس الأمريكي: "يتطلع كيم جونغ-أون (للقاء القمة القادم) وأنا كذلك،" وأضاف "لقد حققنا الكثير من التقدم الذي لم يكشف عنه الإعلام. ولكن قمنا بالفعل بإحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالنزع النووي، ونحن نناقش العديد من الأمور المختلفة."