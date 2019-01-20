روسيا تلغي 1000 رحلة جوية إلى أمريكا

المصدر: البيان الالكتروني

أخطر مركز الطوارئ ومواجهة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية المواطنين بإلغاء أكثر من ألف رحلة جوية بين روسيا والولايات المتحدة.

وكتب المركز على "تويتر": "نتيجة الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج على الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من الولايات المتحدة، تم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية متجهة إلى مطارات شيكاغو وبوسطن ونيويورك ومدن أخرى".

وتابع: "تم إعلان حالة الطوارئ في ولايات نيوجيرسي وبنسلفانيا بسبب سوء الأحوال الجوية" بحسب روسيا اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية، بوقوع حوادث اصطدام على الطرقات نتيجة الأحوال الجوية السيئة، أدت إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين منذ يوم الجمعة.