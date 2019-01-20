شرطة ايرلندا الشمالية تحقق في تفجير يشتبه أنه ناجم عن سيارة مفخخة

المصدر: لندن - د ب أ

تحقق الشرطة في ايرلندا الشمالية في تفجير يشتبه بأنه ناجم عن سيارة مفخخة في مدينة لندنديرى يوم السبت.

ونشرت شرطة المدينة صورة لسيارة اشتعلت فيها النيران في شارع بيشوب، وحثت السكان المحليين على عدم الاقتراب من المكان.

وتم إجلاء السكان فيما طوقت الشرطة ورجال الإطفاء وسيارة الإسعاف مكان الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برس اسوسييشن" البريطانية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن سياسيين محليين قولهم إن السيارة سرقت في المدينة قبل وقوع الانفجار ببعض الوقت.

وذكرت صحيفة "آيريش تايمز" أن الشرطة ربما تكون قد تلقت إنذارا قبل الحادث بـ30 دقيقة، وأن مركبة توصيل البيتزا التي كانت قد سرقت في وقت سابق من يوم السبت هي التي انفجرت.

ولم ترد على الفور معلومات عما إذا كان الانفجار المشتبه به له دوافع سياسية.

ووصفت زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي أرلين فوستر الحادث بأنه "عمل إرهابي ... لا يؤذي سوى سكان المدينة".

ومن جانبها أدانت اليشا ماكاليون، عضوة البرلمان عن الحزب الجمهوري الايرلندي شين فين، الانفجار.

وقالت إن "هذا الحادث صدم المجتمع المحلي ... لحسن الحظ لا يبدو أن أحدا أصيب".

ووضعت اتفاقية الجمعة العظيمة عام 1998 نهاية لعقود من الصراع الطائفي في ايرلندا الشمالية، لكن التوترات لا تزال قائمة بين البروتستانت والكاثوليك .