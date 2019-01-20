66 قتيلاً بحريق أنبوب نفط في المكسيك

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

قُتل 66 شخصاً على الأقل وأصيب 76 بجروح في حريق أنبوب نفط في وسط المكسيك، حيث كان سكان محليون يحاولون الحصول على النفط المتسرب في أوج حملة شاملة تشنها الحكومة لمكافحة سرقة المحروقات.

وقال عمر فياض، حاكم ولاية ايدالغو، حيث وقعت الكارثة أول من أمس، إن «الحصيلة التي وصلتنا هي 66 قتيلاً و76 جريحاً».

وكان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو، حيث التقى الرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور، وهو أحد انفجارات أنابيب النفط الأكثر دموية في العالم منذ 25 عاماً.

ووقع الحريق في بلدة تلاويليلبان في ولاية إيدالغو على بعد نحو 105 كيلومترات شمال العاصمة مكسيكو. وقد دفع تسرب النفط من الأنبوب عشرات السكان المحليين إلى القدوم لتعبئة غالونات من النفط.

وبعد ساعتين على التسرب «علمنا بحصول انفجار» كما أضاف الحاكم، مشيراً إلى أن ألسنة النيران كانت تلتهم كل شيء في محيط أنبوب النفط.

من جهته، أعلن الرئيس المكسيكي، الذي توجه إلى موقع الكارثة فجر أمس، أن تحقيقاً سيُفتح تحت إشراف المدعي العام.

وقال حاكم ولاية إيدالغو لقناة «فورو تي في» المحلية: «نعرف أن الحادث مرتبط بعمل غير قانوني، وكانت السلطات المعنية تتابعه أساساً».

وكان الخبراء يعملون، أمس، على سحب الجثث المتفحمة من الموقع الذي يتولى حراسته جنود، فيما لا تزال رائحة الدخان منبعثة في الهواء.

وعرضت وسائل إعلام لقطات لعشرات الأشخاص يجمعون النفط الذي كان يتدفق بكميات كبيرة من مكان التسرب. وبعد ساعات، بثت لقطات للحريق بينما كان الناس يهربون في حالة هلع ويستغيثون فيما ظهرت جثث متفحمة على الأرض.