مئات المهاجرين يعبرون بيسر إلى الولايات المتحدة

المصدر: مكسيكو-وكالات

تمكن نحو 400 مهاجر من عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة من خلال أنفاق في ولاية أريزونا هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت شبكة تلفزيون «أيه بي سي نيوز» الأمريكية. واستخدم المهاجرون 7 أنفاق تحت السياج الحدودي في ولاية أريزونا، قبل أن يسلموا أنفسهم إلى ضباط حرس الحدود الأمريكي، وهي أكبر مجموعة تلقي عليها السلطات القبض حتى الآن خلال موجة الهجرة الأخيرة.

وأظهرت لقطات فيديو المئات من المهاجرين يسيرون إلى جانب السياج الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك بالقرب من منطقة يوما، وأظهرت الصور فتحة صغيرة قال ضباط الدوريات إن المهاجرين دخلوا منها.

وقال أنتوني بورفازنيك، رئيس قطاع الحدود في يوما بولاية أريزونا: «على مدار 30 عاماً من عملي مع حرس الحدود، لم نعتقل يوماً هذا العدد من المهاجرين. لقد كانوا مجموعة من 376 شخصاً. هذا حقاً لم يحدث من قبل».