اعتقال 9 باعتداء نيروبي

المصدر: نيروبي ـ رويترز

أعلنت الشرطة الكينية أمس أن عناصر الأمن ألقوا القبض على تسعة مشتبه بهم فيما يتصل بهجوم شنه متشددون صوماليون على مجمع فندقي وإداري في نيروبي، أسفر عن مقتل 21، ما يشير إلى تسارع وتيرة البحث عن أي متواطئين.

وأعلن الرئيس أوهورو كينياتا الليلة قبل الماضية انتهاء حصار استمر 20 ساعة قتلت خلاله قوات الأمن خمسة متشددين اقتحموا مجمع الفندق ما دفع المئات للفرار وسط حالة من الذعر.

وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه «يبحث المحققون عن امرأة يشتبه في أنها نقلت أسلحة من كيونجا عبر ميناء مومباسا إلى نيروبي» مشيراً إلى منطقة قرب الحدود مع الصومال. وقال المفتش العام للشرطة جوزيف بوينيت في وقت سابق إن الشرطة اعتقلت شخصين في ما يتصل بالهجوم.