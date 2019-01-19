أوسلو تحقق بهجوم إرهابي

المصدر: أوسلو ـ رويترز

أعلنت رئيسة جهاز الأمن في الشرطة النرويجية بنيديكت بيورنلاند، أمس، أن الجهاز يحقق في هجوم بسكين في متجر بأوسلو بوصفه عملاً إرهابياً محتملاً.

وذكرت الشرطة أن امرأة تعرضت للطعن، أول من أمس، أثناء وجودها في المتجر، وأن المشتبه به، وهو روسي عمره 20 عاماً ألقي القبض عليه بسرعة بعد الحادث. وقالت بيورنلاند في مؤتمر صحافي: «قال الرجل خلال استجوابه إنه أراد أن يقتل عدداً من الأشخاص وإن هذا عمل إرهابي». ووصل المشتبه به إلى أوسلو من روسيا عبر السويد المجاورة.

وأضافت أنه لا يوجد مشتبه بهم آخرون. وأضافت بيورنلاند أن تحقيق الشرطة يشمل صلات محتملة للمشتبه به مع متطرفين، مضيفة أن المصابة ترقد في حالة حرجة بالمستشفى.