بومبيو يكسر «جمود» المباحثات مع كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن ـ د.ب.أ

عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اجتماعا مع كبير مفاوضي كوريا الشمالية كيم يونج تشول في واشنطن أمس، في إطار جهود لكسر حالة الجمود في المباحثات بين الخصمين بشأن قضايا نووية ومخاوف أخرى.

وفي حدث نادر، قضى كيم يونج تشول ليلة الخميس في العاصمة الأمريكية. ولاحقاً التقى كيم يونغ شول بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأعلن البيت الأبيض أن القمة الأمريكية الكورية الشمالية ستعقد نحو أواخر فبراير المقبل.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن المفاوض الشمالي ربما يحمل رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وكانت وزارة الخارجية السويدية ذكرت أن الدبلوماسية الكورية الشمالية الكبيرة تشو سون هوي وصلت إلى السويد لإجراء محادثات مع العديد من الخبراء الدوليين. ووفقا لوسائل إعلام محلية، سيجرى لقاء دبلوماسي سري بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بالقرب من العاصمة استوكهولم في الأيام المقبلة.