تعديلات جوهرية على «إف 35»

المصدر: واشنطن ـ وكالات

تجري وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» تحديثات على طائرات «إف 35»، تمكّنها من تفادي وتعقب الصواريخ الباليستية، الأمر الذي يشكل تطوراً مهماً في مجال الطيران العسكري خلال السنوات المقبلة. وذكر موقع «ديفنس نيوز» الأمريكي أن طائرات الجيل الخامس من طراز «إف 35» سيتم تطويرها لكي تكون قادرة على مواجهة الصواريخ المجنحة السريعة.

وأشار إلى أن تطوير هذه الميزة سيعطي دافعاً أكبر للطائرات للمواجهة، كما أضاف أن وزارة الدفاع تحاول تطوير الطائرات من مواجهة الصواريخ المجنحة إلى اعترض الصواريخ الباليستية.

وصدرت وثيقة من البيت الأبيض نشرها الموقع جاء فيها «أن أحدث طائرة تكتيكية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية من طراز «إف 35» اليوم يمكنها تعقب وتدمير الصواريخ المجنحة العابرة، وفي المستقبل يمكن أن تكون مجهزة بقدرات اعتراضية جديدة قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.