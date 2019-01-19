ألمانيا تستبعد إعادة التفاوض على «بريكست»

المصدر: برلين ـ وكالات

أعلن وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، أمس، أن من الصعب إعادة النظر في اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن رفض البرلمان البريطاني مسودة اتفاق الخروج «لا يغير من ذلك».

وقال ماس: «من الصعب تصور أن يعاد فتح اتفاق الانسحاب. ذلك ما أوضحناه تماماً على الدوام، ولم يغير منه الاقتراع في لندن».

وفي وقت سابق، صرّح ماس بأنه يتعيّن بحث مسألة إعادة التفاوض على اتفاق انسحاب بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي، لكن بشرط موافقة جميع أعضاء التكتل. والأربعاء الماضي، أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، نواب البرلمان، أنه بالنسبة لها «من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك أي إعادة للتفاوض».