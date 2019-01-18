الحر يصهر الأسفلت في استراليا

المصدر: د ب ا

مع استمرار موجة الحر في استراليا لليوم السادس على التوالي اليوم الجمعة، تم كسر الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة وبدأ الاسفلت في الانصهار.

وقالت صحيفة "أرجوس" المحلية إنه في منطقة "ووشوب"، على بعد 373 كيلومترا شمال سيدني، بدأ الأسفلت في الانصهار على الطريق السريع الرئيسي، مما دفع عمال الطرق إلى رش المياه لتبريده حتى لا يلصق بإطارات السيارات.

وحطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في أنحاء شرقي استراليا، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة اليوم الجمعة.

ولم يتم فقط كسر الأرقام القياسية خلال النهار، لكن تم كسر أعلى رقم قياسي لدرجات الحرارة خلال الليل أمس الخميس في منطقة نونا، على بعد 800 كيلومتر غرب سيدني، حيث وصلت أقل درجة حرارة الليلة الماضية إلى 9ر35 درجة.

وذكر بلير تروين من هيئة الأرصاد الجوية أن الليلة الماضية كانت أسخن ليلة على الإطلاق يتم تسجيلها في استراليا.

وقال تروين لقناة "إيه.بي.سي" الاسترالية: "شهدنا الآن خمسة أيام على التوالي كانت درجات الحرارة أعلى من 40 على نطاق واسع". إنها الفترة الأكثر سخونة في يناير منذ عام 1939.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة مطلع الأسبوع قبل أن تعاود الارتفاع مجددا الأسبوع التالي.