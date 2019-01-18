اعتقال مشتبه به في التخطيط لمهاجمة البيت الأبيض بالقذائف

المصدر: واشنطن ـ وكالات

أعلن مدّعون أمريكيون اعتقال شاب من ولاية جورجيا عمره 21 عاماً، وتوجيه اتهامات إليه بالتخطيط لمهاجمة البيت الأبيض، بإحداث فجوة بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحام المبنى بأسلحة وقنابل.

وقال بيونغ باك، المدعي العام للمنطقة الشمالية في ولاية جورجيا، للصحافيين، إن حشر جلال، وهو من ضاحية كامينغ في أتلانتا، اعتُقل في مقاطعة جوينيت أول من أمس، ومثل أمام محكمة اتحادية في أتلانتا في قضية قدّمها مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف: «يعتقد أن نيته كانت مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة، وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما في ذلك عبوة ناسفة بدائية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات». وتابع في بيان قائلاً: «إن جميع التهديدات تتحييدها».