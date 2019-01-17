النمسا تسحب 3800 قرار لجوء

المصدر: فيينا - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، أمس، أنها سحبت نحو 3800 قرار لجوء كانت منحتها في عام 2018 بعد تورط أصحابها في أعمال يجرمها القانون.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها تدرس حالياً كل الخيارات المتاحة لتشديد إمكانية منح حق اللجوء، مع التوسع في سحب الموافقات السابقة للأشخاص المتورطين في أعمال جنائية. وأضافت أن السحب لن يكون قاصراً على مرتكبي الجرائم الخطرة، بل سيشمل مرتكبي الجرائم على مستوى أقل، وذكرت أنه جرى وضع برنامج لتحفيز طالبي اللجوء على العودة الطوعية إلى أوطانهم.

وأوضحت الوزارة أنها خاطبت رومانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حالياً للبحث عن توافق حول هذه القضية، فضلاً عن إقناع المزيد من الدول الأعضاء باتخاذ النهج نفسه بالنسبة إلى اللاجئين.