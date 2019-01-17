مستشار في الكرملين: اتهام ترامب بالعمالة لروسيا غباء

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

قال مستشار في الكرملين، أمس،: «إنّ من الغباء اتهام الرئيس الأمريكي ترامب بأنه عميل روسي».

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية للصحافيين: «لماذا نعلق على هذا الغباء؟ كيف يمكن لرئيس أمريكي أن يكون عميلاً لبلد آخر؟»، مشيراً إلى أنّ العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند أدنى مستوى لها، ولم يحدث أي شيء بشأن تحسينها.

وكان ترامب صرح للصحافيين الاثنين الماضي أنّه لم يعمل يوماً لحساب روسيا، لافتاً إلى أنّه من المعيب طرح هذا السؤال.

وجاءت تصريحات ترامب رداً على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «اف.بي.اي» فتح تحقيقاً فيما إذا كان ترامب عمل لحساب روسيا بعد أن أصبح رئيساً. كما تحدثت صحيفة واشنطن بوست، عن أن ترامب كان يأخذ وقتاً طويلاً غير معتاد لإخفاء تفاصيل محادثاته مع بوتين.