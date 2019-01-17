890 قتيلاً في اشتباكات قبلية خلال 3 أيام بالكونغو الديمقراطية

المصدر: وام

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقرير الاربعاء فى جنيف أن تقارير موثوقة أشارت الى مقتل ما لايقل عن 890 شخصا فى الفترة بين 16 و 18 ديسمبر الماضى نتيجة اشتباكات قبلية بين مجتمعات فى غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح التقرير أن 82 شخصا آخر أصيبوا فى تلك الاشتباكات فى وقت تم تدمير وحرق مايصل إلى 465 منزلا ومبنى بما فيها مدارس ومراكز صحية وغيرها فى القرى الأربع المتضررة.

وأشار التقرير الأممي الى ان غالبية سكان تلك القرى نزحوا فرارا من العنف.

المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة ميشيل باشليت دعت الى إجراء تحقيق شفاف وشامل ودقيق وتقديم الجناة المسؤولين عن هذا العنف المروع الى العدالة، وحذرت من أن عدم الانتصاف للضحايا قد يؤدى الى دورات متكررة من العنف بين المجتمعات فى البلد الافريقى المضطرب.