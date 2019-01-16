موجة حارة تضرب استراليا ودرجات الحرارة تقترب من 50

المصدر: وكالات

وصلت درجات الحرارة المرتفعة في أجزاء من استراليا اليوم الأربعاء إلى حوالي 50 درجة مئوية، فيما سجلت موجة حر مستمرة في مختلف أنحاء البلاد أرقاما قياسية جديدة.

وتجاوز متوسط درجات الحرارة في غرب ولاية "نيو ساوث ويلز" 42 درجة، حيث إن الرياح الجافة الساخنة التي تتحرك ببطء من وسط الصحراء في القارة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في مختلف أنحاء شرق استراليا.

وقال جان جولدنج، المسؤول بمكتب الأرصاد الجوية، لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية إن "الحدث الأخير كان مشابها في الشدة لما كانت عليه درجات الحرارة عام 1939".

وكانت أعلى درجة للحرارة قد سُجلت على الإطلاق في استراليا هي 7ر50 درجة في عام 1960 في منطقة "اودناداتا" على حافة صحراء "سيمبسون"، على بعد 873 كيلومترا شمال مدينة أديليد.

ولم تتجاوز موجة الحر الحالية التي استمرت طوال الأسبوع تلك الدرجة حتى الآن، لكن بعض الأماكن تقترب منها.